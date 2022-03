Un patrimonio del valore di 240 milioni di euro, fra cui molti immobili nel Regno Unito, un castello francese, lo yacht Pelorus e il jet privato Boeing 737. Potrebbero svanire come sabbia al vento gran parte delle ricchezze di Irina Malandina, la seconda moglie di Roman Abramovich. Perché? È l’effetto delle sanzioni che ha imposto la Ue. Sotto i colpi delle misure imposte agli oligarchi russi in Europa dopo l’invasione dell’Ucraina, che già hanno colpito duramente parte loro ricchezze fra sequestri di imbarcazioni e lussuose proprietà immobiliari si potrebbe vanificare anche il frutto di un accordo di divorzio passato alla storia, che costò nel 2007 all’ex patron del Chelsie, magnate del gas e del petrolio, oltre 300 milioni di dollari soltanto per le pratiche. Di questo ‘tesoro’, frutto di una separazione dopo ben sedici anni di relazione, sarebbero salvi solo gli imponenti alimenti per i cinque figli Ilya, Arina, Sofia, Arkadiy e Anna avuti con Abramovich.

Che cosa potrebbe accadere invece al resto del patrimonio? Malandina potrebbe dover fare le valigie ed essere costretta ad abbandonare la lussuosa villa londinese, oppure il panfilo. Ma anche altre proprietà di carattere finanziario. Potrebbe persino tremare per un ritorno alla condizione di normalità che viveva prima di conoscere Abramovich. Quando lavorava come hostess di compagnie aeree. Ma nonostante l’ostentazione del lusso e l’attitudine alla mondanità Malandina è sempre stata una donna molto generosa. Segno che forse non ha dimenticato la famiglia da cui proviene. Il padre mancato quando era ancora ragazzina e la madre cameriera. A riferire del suo terrore di tornare alle origini, prima della ricchezza avuta dopo il matrimonio (e dopo il divorzio), una sua ex guardia del corpo, che ai tabloid inglesi spiega: “Prima partecipava a tutte le feste più importanti di Londra, ora ha paura di ritrovarsi senza niente e di essere cacciata dalla Gran Bretagna”.

E Roman Abramovich? Di lui si sa che avrebbe trasferito una sua società, con investimenti per decine di milioni di dollari, a un membro del board del Chelsea. Proprio il giorno 24 febbraio, data dell’invasione russa dell’Ucraina. Un caso? I parlamentari britannici sono stati i primi ad accusare il governo – come riporta l’agenzia Reuters – di non essere stato tempestivo nell’applicare le sanzioni. Questo avrebbe permesso la fuga e l’alienazione di molte proprietà da parte degli oligarchi russi. Come si sospetta abbia fatto il magnate Abramovic. Ricordiamo: Abramovic oggi è stimato da Forbes, secondo la classifica in tempo reale, undicesimo uomo più ricco di Russia con un patrimonio che supera i 13 miliardi di dollari. E Irina Malandina, pur tremando per il rischio di vedere applicate le pesanti sanzioni della Ue sui suoi beni milionari, è la sua ex moglie e madre dei suoi cinque figli. Può stare tranquilla. Anche lui del resto ha avuto un’infanzia e un’adolescenza difficile. Vale la pena di ripercorrere questi suoi primi anni nel racconto fatto proprio alla rivista Forbes da Vladimir Tjurin, un commerciante di giocattoli di Mosca.

Un giorno, eravamo negli anni Ottanta, portò un sacchetto della spesa a casa di un dipendente. La sorpresa: trovò un materasso sul pavimento, come un giaciglio, i chiodi usati come attaccapanni, sacchi di sabbia e cassette al posto delle sedie. “Roman viveva in miseria”, è stato il suo racconto al quotidiano di Mosca Moskovskj Komsomolets. “I pochi soldi che guadagnava li spendeva in profumi, camicie bianche e pantaloni scuri. Mi disse che lo faceva per poter dare ordini”. Quel Roman era proprio Roman Abramovich, aveva 20 anni e detestava il calcio. Non aveva neppure finito l’università e aveva trascorso un breve periodo nell’esercito sovietico. Quando Tjurin lo assunse, gli chiese che cosa volava fare nella sua vita. “Comprare il mondo”, fu la risposta.