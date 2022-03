Da quando hanno divorziato, il clima tra Kim Kardashian e Kanye West non è certo dei migliori. Adesso, a complicare le cose, ci si è messo anche Pete Davidson, il nuovo compagno dell’influencer seguita da 292 milioni di follower su Instagram. Come riportato da Page Six, Kanye West – che ormai ha cambiato nome in Ye – aveva accusato Kim Kardashian di essere una pessima madre per i loro quattro figli, e lei aveva risposto sostanzialmente con le stesse accuse. A quel punto, il rapper e produttore musicale ha ricevuto alcuni messaggi privati da Pete Davidson: “Puoi calmarti un secondo, per favore? Sono le 8 del mattino e non dovrei stare così ora. Kim è letteralmente la miglior madre che abbia mai visto, quello che fa per questi bambini è fantastico e sei fortunato, c***o, che lei sia la madre dei tuoi figli. Ho deciso che non permetterò più che tu ci tratti così e sono stanco di restare calmo e tranquillo. Cresci, c***o”.

Secca le replica di Ye: “Oh, usi delle volgarità! Dove sei ora?”. E qui la risposta lapidaria: “A letto con tua moglie“, ha scritto l’attore in una foto in cui è a letto, a torso nudo, facendo la linguaccia e il segno di vittoria con le dita. E non è di certo finita qui. Ye è tornato all’attacco: “Mi fa piacere vederti fuori dall’ospedale e dalla rehab“, ha scritto il rapper. Davidson ancora: “Anche a me fa piacere, è meraviglioso quello che fanno quei posti quando hai bisogno di aiuto. Li dovresti provare. Sono a Los Angeles tutto il giorno, se volessi smettere di fare la pu*****lla di Internet e parlare. Non mi fai paura, le tue azioni sono ridicole e imbarazzanti. È triste vedere come ti rovini la reputazione ogni giorni”. Il botta e riposta è poi proseguito con una serie di provocazioni ed inviti per “vedersi e parlare, in privato da uomo a uomo”. Infine Davison ha concluso: “Ho anche chiesto ad altri comici di smettere di prenderti in giro, perché non voglio che il padre delle figlie della mia ragazza venga massacrato. Penso al tuo bene anche se mi tratti di m***a perché voglio che tutto fili liscio, ma se continui a comportarti come negli ultimi sei mesi, smetterò di essere gentile“, ha tuonato.