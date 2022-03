“Era un pezzo che Michelle Hunziker bazzicava qua ad Alghero”. Il racconto al settimanale Oggi lo fa Michele Quintilio, che nella città sarda ha il suo ristorante Bar Quintilio. Siamo nell’ambito del gossip, perché Quintilio racconta di aver ricevuto come ospite la conduttrice lo scorso 23 gennaio: “Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta”. Su Oggi si legge che il 23 gennaio “era appena cinque giorni dopo aver ufficializzato l’addio a Tomaso Trussardi“. Il proprietario del noto ristorante racconta che Angiolini aveva spiegato la presenza di Hunziker con l’acquisto di una casa: “Fu lui a dirmi che Michelle era lì perché stava valutando l’acquisto di un appartamento”. Il ristoratore specifica che i due a tavola non sedevano vicini, quindi niente effusioni: “A drizzare le antenne è stata mia moglie. Lei si è subito insospettita. Giovanni a fine estate aveva lasciato la modella spagnola con cui era fidanzato e per un certo periodo lo abbiamo visto single e Michelle si era appena lasciata con Tomaso Trussardi”. I dettagli su Oggi.