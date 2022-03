La Croce rossa ha diffuso un video con le storie e le voci di Vladimir e Kate, due giovani volontari fuggiti da Mariupol e Kiev e rimasti in Ucraina per aiutare e portare assistenza ai civili. Nel video raccontano l’angoscia di vivere divisi dalle loro famiglie e dai loro amici. Vladimir in particolare definisce la situazione a Mariupol come “tremenda”, dove le persone non hanno più acqua, né cibo. “Anche la connessione telefonica è interrotta. Non ho notizie dei miei genitori da una settimana e mezzo”