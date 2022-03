L’autobus era in corsa per le vie di Roma. Lui però non controllava il volante perché in una mano teneva lo smartphone in modalità video e l’altra la stava usando per masturbarsi. Il filmato non ha raggiunto la destinazione prevista, perché l’autista ha sbagliato e lo ha inviato a tutti i suoi colleghi. Ora rischia di essere licenziato. Intanto, sospensione immediata e congelamento dello stipendo. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’autista, convocato dalla commissione disciplinare, ha affermato di non essere lui l’uomo alla guida ma a dimostrare il contrario ci sono le immagini. Ora l’Atac dovrà valutare l’accaduto. Se la dinamica dei fatti dovesse essere confermata, l’autista avrebbe tenuto un comportamento pericoloso facendo andare l’autobus senza mani, nel mezzo del traffico romano.