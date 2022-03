Nella sua lunga intervista a Belve, il programma di Rai Due condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, Aurora Ramazzotti ha parlato di molte cose. La 25enne ha raccontato anche di come, in passato, abbia avuto un rapporto non corretto con l’alcol. Una cosa che accade a molti ragazzi. Una tendenza che riporta numeri in crescita post pandemia: secondo la Relazione annuale trasmessa dal ministero della Salute al Parlamento, “il 76% degli studenti tra 15 e 19 anni ha consumato una bevanda alcolica nella vita, il 71% ne ha fatto consumo nei 12 mesi precedenti l’indagine”. Si inizia quindi molto presto, come nel caso della Ramazzotti. “Sono finita in coma etilico e tutti lo hanno saputo perché mia mamma lo ha detto. Per due anni sono stata considerata un’ubriacona – ha detto – Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza ed ero minorenne. Mi hanno portato in Pediatria, io non ricordo nulla, il medico è entrato in camera il giorno dopo e mi ha detto che avevo un tasso alcolemico molto alto: ‘un uomo adulto sarebbe morto, non so se sei una miracolata o hai un fegato di ferro’. Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico”.