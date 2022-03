Sono tutti morti i quattro soldati statunitensi che si trovavano a bordo del jet che si è schiantato nel nord della Norvegia. “È con grande tristezza che abbiamo ricevuto il messaggio che quattro soldati americani sono morti in un incidente aereo la scorsa notte”, ha scritto Jonas Gahr Støre sul suo account Twitter.

It is with great sadness we have recived the message that four American soldiers died in a plane crash last night. The soldiers participated in the NATO exercise Cold Response. Our deepest sympathies go to the soldiers’ families, relatives and fellow soldiers in their unit.

— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) March 19, 2022