Stava partecipando a un’esercitazione Nato, ma è precipitato. E’ quello che è successo a un aereo militare americano con quattro persone a bordo, caduto nel nord della Norvegia mentre prendeva parte alle manovre Nato chiamate Cold Response. Lo ha comunicato il Centro per il coordinamento dei soccorsi (Jrcc) norvegese, citato dalla Reuters online.

Il V-22 Osprey del corpo dei Marines doveva atterrare attorno alle 19 ora italiana, ma se ne sono perse le tracce poco prima delle 18.30. Non è nota la sorte dei militari a bordo, ma un portavoce del Jrcc ha affermato che il velivolo “ha colpito il suolo” mentre c’era cattivo tempo nella zona. Un elicottero ha avvistato l’aereo, ma a causa del maltempo non è riuscito ad atterrare. Polizia e soccorritori stanno raggiungendo la zona via terra, ha spiegato.