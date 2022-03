“Gli occupanti pensavano di venire in Ucraina, come nel 2014 e nel 2015, quando hanno corrotto il Paese e non avevano paura di attaccarlo. Ora siamo diversi e questo ci permette di difendersi da un’invasione su larga scala per 22 giorni”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un video diffuso sui social. “Abbiamo visto – continua Zelensky – la Germania lottare per decenni per l’economia, per i nuovi gasdotti russi e per i vecchi sogni europei – sogni di cooperazione che la Russia non ha preso sul serio per molto tempo. Vediamo, ora, che le opinioni dei tedeschi stanno cambiando”.