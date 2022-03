È stata approvata dal Consiglio dei ministri la proposta di Franceschini di offrire all’Ucraina le risorse per riedificare il teatro di Mariupol: “L’Italia pronta a ricostruire il Teatro di Mariupol. I teatri di ogni paese appartengono a tutta l’umanità” ha scritto il ministro su Twitter.

Mercoledì le forze russe hanno bombardato il teatro all’interno del quale – affermano fonti ucraine – si erano rifugiate 1.200 persone. La vicenda ha ricevuto una particolare attenzione mediatica quando sono state distribuite le immagini satellitari dalla statunitense Maxar Technologies: nel cortile del teatro di Mariupol era stata dipinta la scritta “bambini” in caratteri cirillici, proprio per prevenire attacchi dai militari di Mosca.

Al tweet del ministro Franceschini ha riposto il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky: “Grazie Dario Franceschini, ha dato un buon esempio da seguire. Insieme ricostruiremo il Paese fino all’ultimo mattone”.

Thanks @dariofrance. You set a good example to follow. Together we will rebuild the country to the last brick. https://t.co/ZPplHWVpAl

