Andrà in onda questa sera, 18 marzo, una nuova puntata di Belve. Le due ospiti di Francesca Fagnani saranno Aurora Ramazzotti e Valeria Marini. Quest’ultima, raccontando la propria vita privata, ha rivelato un episodio di quando aveva solo 15 anni. Parlando della relazione con un uomo molto più grande di lei, Marini ha confessato: “Quella storia è finita con una interruzione di gravidanza“. Poi la showgirl oggi 54enne ha detto: “Io neanche lo sapevo. Non sapevo che avrei fatto una interruzione, ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perché comunque questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta”.

“Mi scusi, ma quando lei si è svegliata dopo l’operazione e le hanno detto tutto, com’è rimasta?”, ha domandato la padrona di casa. Quindi Valeria Marini ha spiegato: “Ho cancellato un po’ dalla memoria, dalla mia memoria, perché ho sofferto molto. Mia madre? Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla“. Questa l’anticipazione riportata con una clip dal sito DavideMaggio.it, mentre per l’intervista completa bisognerà attendere stasera, dalle 23 su Rai2.