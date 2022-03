“Mi hanno sempre dato della lesbica, non l’ho mai considerato un insulto. A intenderla come offensiva sono solo gli omofobi o le persone profondamente ignoranti… Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei. La riservatezza è un valore”. Così Paola Turci al settimanale Oggi. “Quel pettegolezzo” sono le foto che la ritraevano in romantico atteggiamento con Francesca Pascale. Era l’estate 2020. “E se la sessualità non ha limiti, non è detto che non debba averne la comunicazione della sessualità: raccontare quel che ti piace ti mette in una casella, e per fortuna oggi non c’è più bisogno di sceglierne una”, ha continuato la cantante. E non si può contraddirla: difficilmente si lascia andare a interviste sul privato, e da sempre protegge la sua privacy lasciando che parli la musica. Su Oggi ha raccontato ancneh del suo divorzio, non un semplice cammino: “Mi sono sposata in chiesa, volevo fosse un sacramento. Quando mi sono accorta che il matrimonio non funzionava, ho pensato ‘non posso divorziare, devo rassegnarmi’. Ma stavo sempre peggio. Finché non ho pensato che non fosse possibile che Dio o chi per lui mi volesse così triste, lontana da ogni possibile felicità. E ho divorziato”.