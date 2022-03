“Foto estate 2021, chi non la droppa avrà un’estate orribile”. Vi sarà sicuramente capitato di leggere questa frase nelle Instagram stories di qualche amico. Con la guerra in corso e la pandemia che rallenta (ma non si arresta), possiamo dire che i presagi per la prossima estate non siano proprio idilliaci. Ma, per i più ottimisti, l’ultimo passaggio da superare è quello virale (e scaramantico) di questi giorni. Il trend è sostanzialmente questo: pubblicare uno scatto dalla scorsa estate affinché la prossima sia migliore. Basta cliccare nel riquadro ‘tocca a te’ che appare sulle Instagram story e pubblicare la propria foto estiva.

“La tua storia verrà aggiunta a questo adesivo ma solo i tuoi follower potranno vederla”, precisa il social. Ma veniamo al punto. Cosa significa ‘droppare’? Deriva dal verbo inglese to drop, che significa cadere (ma anche scendere, far cadere, sganciare, il termine è piuttosto generico) e nel caso delle foto su Instagram è sinonimo di pubblicare. E perché usare proprio il verbo to drop? Perché per farlo si trascina e si rilascia l’immagine nell’app. Insomma, una sorta di catena di S.Antonio in versione social (e sgrammaticata dato che dell’apostrofo prima di ‘estate’ non vi è traccia).

L’adesivo è già stato usato da moltissimi utenti, mentre qualcun altro non si è minimamente appassionato. Alcuni dei commenti: “Ultim’ora: ‘Droppa’, ‘un estate’. Cassazione conferma: ‘Chi condivide il tormentone di Instagram dovrà rifare la quinta elementare'”, “Mi aspetta un’estate orribile perché non ho intenzione di droppare alcuna foto dell’estate 2021”, “Se vi becco a ‘droppare’ foto su Instagram superati i 35 anni, vi scarico il bonus psicologico”.

mi aspetta un’estate orribile perché non ho intenzione di droppare alcuna foto dell’estate 2021 — Valentina B (@BValentinxx) March 14, 2022