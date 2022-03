Difficilmente si espone, ma questa volta ha fatto un’eccezione rivelando anche un fatto molto personale. Parliamo di Letizia Porcu, la compagna di Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. I due si conoscono dal 2006 e sono ufficialmente una coppia dal 2013, oltre ad essere i genitori della piccola Sophie Maelle (nata grazie alla fecondazione assistita). Come riportato da Leggo, Porcu è stata di recente ospite ai microfoni di Trends&Celebrities su Rtl 102.5 News, dove ha rivelato: “Sono stata operata un mese fa al seno“, senza però fornire ulteriori dettagli .

La 32enne ha poi commentato la nuova esperienza di Federico, in veste di giudice in La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso su Italia Uno. “Per lui è un’avventura fantastica. Mentre a Ballando con le Stelle (dov’è stato concorrente, ndr) è uscita fuori la parte umana di Federico, qui esce tutto il suo personaggio al 100%, la parte sua più criticona”. Infine ha concluso: “Sicuramente alcune Pupe potrebbero diventare sue clienti, anche se certe concorrenti lui ha dimostrato di non tollerarle più di tanto. Francesco Chiofalo e Denis Dosio, oltre che miei amici, invece, sono già clienti di Fede”.