Elon Musk diventa Elona. L’ennesima puntata della “sfida” a duello del multimiliardario americano a Vladimir Putin si arricchisce dello sfottò misogino proveniente nientemeno che dalla Cecenia. Su Telegram è infatti apparso un lungo e articolato messaggio firmato da Ramzan Kadyrov, capo della Repubblica cecena, nonché noto alle cronache per essere stato accusato personalmente di violenze e omicidi di dissidenti politici a lui nemici. “Elon Musk ti do un consiglio: non confrontare la tua forza con quella di Putin. Siete in due categorie molto differenti. E non si tratta nemmeno di arti marziali o judo. Immaginati invece di stare nell’angolo rosso di un ring di boxe, da uomo d’affari e twittatore compulsivo; mentre Putin è all’angolo blu, uomo politico e stratega, che inspira timore reverenziale in Occidente e negli Stati Uniti. Vladimir Vladimirovich potrebbe sembrare antisportivo battendoti a morte, visto che sei un avversario debolissimo”, ha scritto Kadyrov. Dopodiché il barbuto ceceno ha suggerito a Musk di farsi un po’ di muscoli “per cambiare nome dall’effeminato Elona a quello di brutale Elon e avere ciò di cui hai bisogno” frequentando alcuni ameni luoghi ceceni come la Russian Special Forces University o l’Akhmat Fight Club. “Cara Elona tornerai a casa dalla Cecenia molto diversa, diventerai Elon”. Musk ha successivamente risposto con un tweet: “Grazie per l’offerta, ma un allenamento così eccellente mi darebbe troppo vantaggio. Se ha paura di combattere, acconsentirò a usare solo la mia mano sinistra e non sono nemmeno mancino”. Firmato “Elona”.