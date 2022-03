“Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto”. Inizia così il toccante post pubblicato da Maurizio Aiello su Instagram ieri 15 marzo. L’attore partenopeo – noto a molti per interpretare il ruolo di Alberto Palladini in Un Posto al Sole – ha poi aggiunto: “Ciao babbo!!! Eh, si, ‘babbo’, un nome un po’ buffo per noi napoletani. Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo. Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me”. E ancora ha scritto: “Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei”. “Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo!”, ha infine concluso a corredo di uno scatto con il padre quando aveva festeggiato 90 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da maurizio Aiello (@maurizioaielloreal)