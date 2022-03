Insieme al figlio Carlo, nato lo scorso dicembre, posa per la cover di Vanity Fair. Biagio Antonacci, 58 anni, già papà di Paolo e Giovanni (26 e 20 anni) nati dalla lunga relazione con Marianna Morandi, ha avuto un figlio dall’attuale compagna (i due stanno insieme dal 2004), Paola Cardinale. Il cantautore ha più volte parlato della sua famiglia allargata (Cardinale ha giù una figlia avuta da un precedente amore). E sul numero in edicola di Vanity Fair, Antonacci scrive una lettera a Carlo: “In questo tempo ferito, pieno di graffi e spigoli che non siamo riusciti a curare, pensare al tuo futuro sembra quasi impossibile, ma non posso fare altro perché il futuro sei tu. Oggi per la prima volta mi hai sorriso, un sorriso vero, con cui hai fatto sembrare questa Terra una volta ancora pura, un luogo di possibilità…“, un passaggio. E ancora: “Scrivi, e porta brividi a chi non ne ha… Cuci le ferite di chi ti chiede ago e filo… Provoca tentazioni, desidera e, se puoi, ama… senza limiti. Abbandona l’ordine malato del senso di colpa – che sia maledetto, lui sa di cosa parlo”.