Tra Grimes ed Elon Musk è (nuovamente) finita. “Io ed E ci siamo lasciati di nuovo – ha scritto lei su Twitter il 10 marzo scorso -. Ma lui è il mio migliore amico e l’amore della mia vita[..]”. Questa dunque la notizia arrivata proprio nei giorni in cui la cantante aveva rivelato a Vanity Fair USA che lei e il patron di Tesla e Space X erano diventati genitori bis. La loro bimba si chiama Exa Dark Sideræl, detta Y, un nome molto particolare di cui la stessa Grimes aveva spiegato la scelta. “Siamo molto liberi, viviamo in case separate, siamo migliori amici. Ci vediamo sempre, ma abbiamo le nostre cose da fare e non mi aspetto che gli altri capiscano – aveva inoltre raccontato -. Abbiamo sempre voluto tre o quattro figli”. Che sia finita per davvero o è solo un’altra delle loro ‘fasi’? Lo scopriremo solo vivendo.

Me and E have broken up *again* since the writing of this article haha, but he’s my best friend and the love of my life, and my life and art are forever dedicated to The Mission now, I think Devin wrote that part of the story rly well. Sique – peace out

— ???????????????????????? (⌛️,⏳) ᚷᚱᛁᛗᛖᛋ (@Grimezsz) March 10, 2022