È morto uno dei personaggi più conosciuti negli anni ’90 del mondo del wrestling: Scott Hall . O se preferite Razor Ramon (questo il nome con il quale è entrato nella WWE Hall of Fame nel 2014). L’annuncio è arrivato dalla WWE con un tweet del 15 marzo. “La WWE è rattristata nell’apprendere che il due volte Hall of Famer della WWE Scott Hall è morto. La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Hall”, si legge sul social. L’ex atleta aveva 63 anni ed era stato un idolo per le generazioni cresciute con il wrestling negli anni in cui lui era all’apice del successo. Come riportato da People, Hall era in condizioni drammatiche già da diversi giorni , dopo essersi sottoposto ad un intervento all’anca in un’ospedale della Georgia. Inoltre tre attacchi cardiaci lo hanno colpito in poco tempo e solo ed era tenuto in vita dalle macchine.

WWE is saddened to learn that two-time WWE Hall of Famer Scott Hall has passed away.

WWE extends its condolences to Hall’s family, friends and fans. pic.twitter.com/jgqL3WizOS

— WWE (@WWE) March 15, 2022