È bastata una foto su Instagram e Vittorio Sgarbi è finito in cima ai trend dei social. Lo scatto ritrae la figlia Evelina in abito di pizzo bianco tra rami, tronchi e foglie degli alberi, ed è accompagnato dalla scritta “Mia figlia si sposa con la Natura”. Subito i commentatori si sono scatenati nel sottolineare la bellezza della giovane Sgarbi. “Incantevole”, “dea”, “la più bella opera che potevi ammirare”, i followers del critico d’arte si sono sciolti come neve al sole. E subito è partita la ricerca di ulteriori dettagli sulla bella Evelina e su gli altri due figli di Sgarbi, solitamente raffigurato come single impenitente o tutt’al più con fidanzate del’età della figlia. Il primogenito si chiama Carlo Brenner. È nato nel 1988 dal matrimonio di Sgarbi con la stilista Patrizia Brenner poi venuta a mancare nel 2002. Rapporto piuttosto complicato quello tra Carlo e Vittorio, tanto che il ragazzo ha voluto mantenere come cognome quello materno, cancellando quello paterno. Brenner si è laureato in filosofia e dopo una breve carriera come giornalista lavora come impiegato di Intesa San Paolo a Roma. Evelina, invece, è la prima figlia, concepita in uno dei tanti rapporti extramatrimoniali, ad essere stata riconosciuta da Sgarbi. La ragazza ha 22 anni ed è il frutto di una relazione con una signora torinese, tal Barbara, signora sposata con un uomo che Sgarbi definì impotente. Evelina è appassionata d’arte e di quadri come il padre e, sempre secondo Sgarbi, ha un temperamento simile al suo. Alba ha 23 anni ed è l’ultima figlia riconosciuta ufficialmente da Sgarbi, nata da una relazione che il critico d’arte ebbe con la cantante lirica albanese Kozeta. Alba è infatti nata a Tirana ed è stata definita dal padre “molto elegante, seria e religiosa”.

