Grazie alla vittoria di domenica scorsa contro il Verona, il Napoli si è rilanciato in campionato ed è al secondo posto. Merito, evidentemente, anche dell’allenatore degli azzurri: Luciano Spalletti. Proprio lui è il protagonista di un video che sta diventando virale sui social. Nel filmato (che probabilmente non fa riferimento alla gara di Verona, bensì ad una precedente) un tifoso chiede al tecnico una foto ricordo. Spalletti acconsente e quindi il signore prende tempo affinché anche il figlio possa partecipare allo scatto.

Il bimbo arriva correndo e, posizionandosi al centro tra il papà e l’allenatore, pesta per sbaglio un piede a Spalletti. “Ai”, riesce a dire a malapena l’allenatore 63enne visibilmente infastidito e dolorante, per poi allontanarsi. Il filmato termina qui, non è chiaro se poi i due siano riusciti a fare la foto oppure no. “Lo sto guardando in loop”, “Ma poi lo ha sfanc*lato e se ne è andato? Aiuto ahaha”, “L’ho visto tipo 20 volte”, alcuni dei commenti sotto al video pubblicato su Twitter ieri 14 marzo.