Anche per Michelle Hunziker l’inizio settimana non è facile da affrontare. Così ieri 14 marzo la conduttrice svizzera ha pubblicato un reel divertente con una serie di sfortunati eventi durante un lunedì mattina qualsiasi.

contro il muro. Non solo. Hunziker si appresta ad uscire dalla camera da letto quando. E ancora una caduta rovinosa con atterraggio sui denti della spazzola e per finire, quando finalmente si sta sedendo per fare colazione, il latte è finito. “Che belli quei lunedì che iniziano un po’ di…”, la didascalia a corredo con l’emoticon di una escrezione ad esplicitare il messaggio. E i fan sembrano apprezzare: ““, “Il mio lunedì? Esattamente così”, “Che forte, bella e simpaticona”, alcuni dei commenti sotto al post.