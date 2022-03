La decisione di intervenire nella prima tornata di trattative dopo l’invasione dell’Ucraina non ha ricostruito la verginità di Roman Abramovich, che in queste ore finisce nel mirino del gossip per una relazione segreta. Era il 28 febbraio, quattro giorni dopo l’inizio del conflitto, e l’oligarca russo fu indicato tra i mediatori diplomatici ufficiali in Bielorussia, per cercare di costruire la pace. Ma dopo questa mossa diplomatica per Abramovich è andato tutto malissimo. Il governo inglese, dopo la decisione del premier Boris Johnson, gli ha sequestrato i beni e lo ha estromesso dalla gestione del Chelsea, nonostante lui lo avesse messo in vendita per destinare il ricavato ai profughi. E’ inevitabile: dopo questa catena di avvenimenti su di lui si sono riaccesi i riflettori. Puntati anche sulla sua vita privata. Anzi, privatissima, quasi segreta. L’unico rifugio in cui l’imprenditore può ritrovare un po’ di serenità. E’ infatti una relazione clandestina quella svelata dagli esperti del gossip, che hanno svelato un altarino dell’oligarca, 55 anni, sette figli, ottavo uomo più ricco di Russia. Lei, di anni, ne ha 25. Si chiama Alexandra Korendyuk e la sua famiglia ha origini ucraine.

La fonte della rivelazione appare attendibile. La rivelazione proviene da una giornalista russa, Bozhena Rynska. Che sembra davvero informata sulla vita di Abramovich: nel 2008 fu la prima a scrivere che stava per sposare la sua terza moglie, indicando il nome di Dasha Zhukova. E’ andata veramente così. In realtà le voci di una relazione tra i due giravano già dallo scorso ottobre. E se lui è un personaggio universalmente noto, lei invece è una starlette televisiva nota solo al pubblico televisivo russo. E’ infatti apparsa in due episodi della serie “You’re All P***ing Me Off”.

Che cosa racconta di lei la giornalista russa nella sua rubrica, che è stata ripresa da tutte le testate di gossip nel Regno Unito? “Dall’inizio dell’anno si dice che il cuore dell’oligarca sia stato conquistato da Alexandra Korendyuk. Ci sono pochissime informazioni sulla ragazza, ma si dice sia la fondatrice di un’azienda nel settore musicale e si è anche cimentata come attrice”. Dalle ricerche effettuate, sembra che la Korendyuk sia davvero la fondatrice dell’Institute of Music Initiatives. E’ un ente che si presenta così: “Un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro che sviluppa l’industria musicale all’interno dello spazio culturale di lingua russa. Il nostro pubblico comprende sia professionisti che dilettanti nell’industria musicale. L’Imi crea un’infrastruttura disponibile per la maggior parte dei partecipanti alla scena”. Altre fonti sostengono che la giovane sia di origine ucraina e che sia la figlia del vicedirettore di una banca russa. La giornalista commenta: “Uno strano gioco del destino che Abramovich sia collegato a una donna di origini ucraine, proprio mentre viene sanzionato economicamente a causa della guerra e della sua vicinanza a Putin”. Ma non è la prima volta che il gossip si occupa di Abramivich. Dopo il divorzio dalla Zhukova nel 2018, si è sussurrato si fosse innamorato della ballerina russa Diana Vishneva, 45 anni. Una delle artiste più applaudite del mondo sulle scene del balletto internazionale. Il suo portavoce smentì tutto: “E’ una sciocchezza”.