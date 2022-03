In vista dell’imminente inizio dell’Isola dei Famosi, durante la finale del Grande Fratello Vip6, Alfonso Signorini ha accolto in studio Ilary Blasi. Dal 21 marzo, infatti, la conduttrice tornerà alla guida del reality con i naufraghi protagonisti (ecco il cast completo). “Per 6 mesi siete stati fedelissimi, ogni settimana con noi per seguire il Grande Fratello Vip, ma vi prometto che non sentirete la nostra mancanza perché c’è lei”, ha detto facendo entrare in studio Blasi, ieri 14 marzo. “Buonasera, che emozione tornare in questo studio (dove ha condotto tre edizioni del GFVip con Signorini opinionista, ndr). Qui a Cinecittà erano tutti campi, adesso è solo Grande Fratello”, ha esordito Ilary.

Poi la conduttrice 40enne ha aggiunto: “Alfonso ti devo fare i complimenti, sei stato bravissimo e coraggioso. Però ora basta, il pubblico non ce la fa più. Ti prego da stasera sparisci! Trovati un hobby, prendi un cane, fai qualcosa, però sparisci”, ha detto lei tra il serio e il faceto. “Posso dirti una cosa? Forse comincio a trom*are, che qui non si batte chiodo da 6 mesi”, ha replicato lui. Poteva il direttore di Chi farsi sfuggire un’occasione così ghiotta e non porre a Ilary una domanda sulla presunta crisi con Francesco Totti, dopo 20 anni d’amore?

La battuta gliel’ha servita proprio lei su un piatto d’argento. “Volevo dire che all’Isola i concorrenti saranno in coppia, ma qui vedo che state avanti, fate i triangoli”, ha detto lei in riferimento ad Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. “A proposito di triangoli, visti i rumors che sento sul tuo conto, io leggo che…”, ha iniziato a dire Signorini. “Sì, che sono separata in casa e sto divorziando“, lo ha interrotto lei (ironica?). “Se vuoi posso prestarti Alex Belli”, ha quindi aggiunto Signorini. “Guarda Alex, con tutto il rispetto nemmeno fuori casa ti vorrei”, ha concluso lei ridendo. La puntata è poi proseguita: in collegamento Barbara D’Urso per presentare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione ma soprattutto è stata incoronata la vincitrice: Jessica Selassié. Incollati davanti al televisore ben 3.659.000 telespettatori, pari al 26% di share.