Rocky Balboa vs. Ivan Drago. Se qualcuno pensasse che machismo e ultranazionalismo si fossero estinti con la guerra fredda meglio pigi subito il tasto F5. Elon Musk, il multimiliardario che nemmeno due anni fa nel dimostrare l’infrangibilità dei finestrini del nuovo pick-up Tesla li distrusse in diretta mondiale, ha voluto sfidare Vladimir Putin mettendo in palio nientemeno che l’Ucraina. “Con il presente tweet sfido il presidente Putin a duello. In palio l’Ucraina”. L’ha buttata giù così Musk su Twitter tra la goliardia di Altrimenti ci arrabbiamo e un Chuck Norris d’antan. Ebbene, se la questione si fosse fermata alla smargiassata, due sorrisi tiratissimi, visto il momento, e via. Invece dall’entourage governativo russo gli hanno pure risposto. Nonostante l’insistenza di Musk che ha continuato per ore a taggare il Cremlino, dopo qualche ora ci ha pensato Dmitry Rogozin, attuale direttore generale dell’agenzia spaziale Roscosmos, ex ambasciatore russo presso la NATO e importante politico russo dell’era Putin. Per intenderci: uno che con Twitter ha minacciato sfracelli a destra e a manca anche contro Musk in passato dopo che la presidenza Obama gli aveva congelato i suoi depositi bancari a seguito della guerra di Crimea. Rogozin ha così voluto rispondere con una citazione da un racconto del 1830 di Alexander Pushkin, Il racconto del sacerdote e del suo operaio Balda: “Tu, diavoletto, sei ancora giovane. Sei debole per competere con me; sarebbe solo una perdita di tempo. Sconfiggi prima mio fratello”. Finita qui? No. Musk ha ribattuto di nuovo dicendo che la sfida era seria e che se Putin avesse accettato la sfida sarebbe stato “un onore”. A questo punto per frenare i bollenti spiriti da duello ecco un solitario commento su Twitter sotto le parole di Musk da parte di un tizio inglese di mezza età: “Amico, penso che tu sia rock, ma per favore abbi un po’ di rispetto per le persone innocenti che muoiono! e usa la tua intelligenza per aiutare a fornire aiuto e supporto di cui hanno effettivamente bisogno”.