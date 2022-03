Canale 5 si prepara a salutare, dopo circa sei mesi, il “Grande Fratello Vip” per dare spazio alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. In onda da lunedì 21 marzo con la conduzione di Ilary Blasi, al suo fianco in studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, già protagonisti in passato del reality. La sedicesima edizione, con il ritorno di Alvin nel ruolo di inviato, dividerà in naufraghi in due gruppi: l’Isola delle coppie e l’Isola dei single.

Quali vip, o presunti tali, sbarcheranno in Honduras? Lory Del Santo, già concorrente e vincitrice diciassette anni fa, con il compagno Marco Cucolo: “Parto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre… (…) Lui non voleva partecipare. È terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile. Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione”, ha dichiarato la showgirl al settimanale Nuovo Tv. In coppia avevano già partecipato a “Pechino Express”.

Tra le coppie spicca quella formata Gustavo e Jeremias Rodriguez, rispettivamente papà e fratello dell’argentina Belen. Parteciperanno a L’Isola dei Famosi il pugile Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni. Vedremo in gara Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, alcuni componenti dello storico gruppo musicale “I Cugini di Campagna” e l’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi con suo fratello Edoardo, ex fidanzato di Diana Del Bufalo.

L’Isola dei single in Honduras ospiterà l’ex pornostar e parlamentare Ilona Staller, la conduttrice Roberta Morise, la showgirl Matilde Brandi, oltre all’ex “Non è la Rai” Ilaria Galassi. Non solo: Nicolas Vaporidis e la modella argentina Estefania Bernal. Alla corte di Ilary Blasi anche l’ex gf Floriana Secondi, Gianluca Tornese de La Pupa e il Secchione e Nicole Daza, compagna del campione olimpico italiano Marcell Jacobs.