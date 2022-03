“Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti”. Inizia così il messaggio che, stando a quanto riportato dal Corriere, Gigi D’Agostino ha scritto di recente su un forum dedicato ai propri ammiratori. Il celebre dj ha fatto nuovamente il punto sulla malattia che lo affligge e di cui aveva parlato per la prima volta a dicembre scorso. “Voglio pensare che sia un buon segno – ha continuato il produttore nato 54 anni fa a Torino -. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore. Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così”.

Infine ha concluso: “Grazie per tutto l’affetto e la forza. Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate, l’amore fa tantissimo“. Il DJ non ha reso noto di che malattia si tratti ma di tanto in tanto aggiorna i fan sul proprio stato di salute, come il 15 gennaio quando aveva pubblicato uno scatto che lo ritraeva visibilmente dimagrito mentre camminava con un deambulatore: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza”, aveva scritto.