“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo”, inizia così il post pubblicato oggi 17 dicembre da Gigi D’Agostino su Instagram. Poi il DJ ha spiegato le sue condizioni di salute, senza però specificare da cosa siano dovute. “È un dolore costante che non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo”. Infine l’autore de ‘L’amour toujours‘ ha concluso: “Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto Amore, Gigi”. Non si conosce quindi quale sia la malattia che l0 ha colpito. Numerosi i commenti sotto al post del DJ, che oggi compie 54 anni: “Siamo tutti con te” oppure “Tieni duro, forza capitano”.

