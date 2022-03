“Sono appena risultato positivo al COVID. Ho la gola irritata da un paio di giorni, ma per il resto mi sento bene”: con un tweet Barack Obama ha comunicato la sua positività al coronavirus non dimenticando di aggiungere quanto sia stato importante vaccinarsi: “Michelle ed io siamo grati di essere vaccinati e aver ricevuto il booster, e lei è risultata negativa. È un promemoria per vaccinarsi se non l’hai già fatto, anche se i casi diminuiscono”. Nel febbraio 2021 l’ex presidente degli Stati Uniti ha dato il via a un pdcast con Bruce Springsteen, Renegades: Born in the USA. Sono molte le attività che tengono impegnato Obama da quelle più ludiche alla partecipazione alla COP-26 di Glasgow per l’impegno nel combattere i cambiamenti climatici.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022