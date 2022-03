Elon Musk ‘sfida’ Vladimir Putin, la posta in gioco è l’Ucraina. Questa l’ultima provocazione del patron di Tesla e Space X via Twitter. “Con la presente sfido Vladimir Putin a un combattimento singolo“, ha twittato Musk oggi 14 marzo, digitando il nome di Putin anche in cirillico. Poi in un altro tweet, riferito sempre al leader russo: “Sei d’accordo con questa lotta?”.

Non è la prima volta che il nome di Elon Musk compare nella guerra in Ucraina. All’inizio del conflitto Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino, aveva chiesto aiuto a Musk affinché fornisse la connessione internet al suo Paese attraverso i suoi satelliti spaziali. “Il servizio è stato attivato, altri terminal sono in arrivo”, aveva replicato il miliardario statunitense. La promessa, poi, è stata mantenuta.