In Italia era diventato noto per “Ciao 2020” e “Ciao 2021”, lo show parodistico dedicato al Bel Paese, ma in Russia era (ed è) una star. Il conduttore Ivan Urgant – che su Instagram aveva scritto “Pausa e dolore. No alle guerra” – avrebbe lasciato la Russia. Da qualche giorni si cercava di capire che fine avesse fatto lo showman. A darne notizia è il canale Telegram Baza secondo cui l’artista pochi giorni sarebbe partito “con tutta la sua famiglia, due figli e la moglie” e “presumibilmente adesso si trova in Israele”. Urgant su Instagram ha postato un foto in abiti casual e scritto di avere avere avuto qualche giorno di ferie: “Niente panico. Mi hanno lasciato andare in vacanza, ma lo prenderò e tornerò presto”.

Urgant era alla guida del programma Evening Urgant e proprio allo scoppiare della guerra si era schierato apertamente contro la decisione di Putin di invadere l’Ucraina, da quel momento il suo programma è stato sospeso. Dopo settimane di silenzio, Urgant è ricomparso sui social per dire di essere in vacanza, di non essere stato cacciato (né dunque di essere scappato via dal suo Paese): “Niente panico. Mi hanno lasciato andare in vacanza e tornerò presto”, ha detto il conduttore, Il suo show – tra i più seguiti su Pervyj Kanal, il primo canale russo – è stato sospeso per “importanti eventi socio-politici”. Al suo posto programmi di cucina, “The Voice junior” e documentari. Insomma si è ulteriormente allungata la lista degli artisti che sono andati in vacanza, anche se non era prevista.