“Giovane ragazza con caramelle”. È il tiolo che Oleksii Kyrychenko ha dato alla foto in cui sua figlia, con nastri azzurri e gialli fra i capelli, imbraccia un fucile. Un’arma scarica ha chiarito l’uomo che ha postato la foto sul suo profilo Facebook e ha ricevuto complimenti per il valore simbolico dell’immagine e anche critiche per il fatto di aver dato un’arma alla bambina. La piccola, 9 anni, appoggiata a una finestra, mastica un lecca-lecca e sembra essere di vedetta. Così seduta sul davanzale della finestra di un edificio squassato dal fuoco russo è diventata il simbolo dell’infanzia negata nel Paese invaso da Mosca, ma con un’espressione di sfida, non di terrore, come a raccontare la fierezza del popolo ucraino anche in così tenera età.

La foto ha spiegato l’uomo è stata postata proprio per “portare l’attenzione del mondo sull’aggressione russa” ed è stata ripresa da Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo. “Per favore, non ditele che sanzioni più dure sarebbero troppo costose per l’Europa!” è il messaggio con cui il politico polacco accompagna il suo post, riferimento ai timori di alcuni settori economici per un’escalation di sanzioni. Per quanto costruita, la foto è d’impatto così forte che in poche ore è diventata virale. I retweet del solo post di Tusk sfiorano quota 5.000, su Facebook il papà Oleksii sabato sera ha superato le 400 condivisioni.