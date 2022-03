Robbie Williams “non sa dove andare a vivere”. A riportarlo, tra gli altri, è l’Evening Standard, che cita una recente intervista della popstar inglese ad un programma radiofonico australiano condotto da Kyle e Jackie O: “In questo momento non abbiamo una dimora fissa, abbiamo venduto praticamente ovunque – ha raccontato Williams -. Stiamo cercando di capire cosa fare”. La star dei Take That ha infatti venduto la sua villa di Los Angeles al rapper Drake per 35 milioni di sterline in un accordo privato. Poi, a gennaio scorso, ha venduto la sua casa nel Wiltshire per 6,75 milioni di sterline: “I quattro bambini (i figli avuti dalla moglie Ayda Field, ndr) sono costantemente un puzzle che stiamo cercando di risolvere perché se vengono istruiti in una scuola, non mi vedono dato che io sono in giro ovunque e se invece vengono istruiti a casa, hanno altri problemi”. Infine Robbie Williams ha parlato del film biografico Better Man: “Sto girando un film in Australia. Per un narcisista è un progetto meraviglioso perché riguarda me e la mia vita”.