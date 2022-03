Quasi sul finire della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 10 marzo su Canale5, Alfonso Signorini ha rivelato a Lulù Selassié che un attore noto in tutto il mondo è un suo fan sfegato. “Sapete chi è? Rocco Siffredi, proprio lui!”, ha detto il conduttore aprendo poi il collegamento con la Casa di Cinecittà. Via al filmato: “Lulù sono qui per la festa della donna, sei la donna che mi interessa di più nella Casa. Penso solo a te: sei la più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me e come sono io”. L’attore si è poi rivolto a Manuel Bortuzzo, fidanzato della Princess: “Manuel sono solo un fan di Lulù e vi auguro tutto il bene del cuore. E soprattutto mi auguro che tu vinca Lulù, te lo meriti, sei fantastica. Io sono il tuo fan numero uno”.

Immediata la reazione di Lulù, che alle parole dell’attore hard ha replicato: “Adoro, Rocco sei troppo forte. Non vedo l’ora di conoscerti“. “Ecco la cosa che mi ha stravolto, adesso vi faccio una confidenza: alle 9 di stamattina mi trovo un messaggio di Manu che mi chiedeva se stasera ci sarebbe stato un messaggio di Rocco per Lulù specificando: ma è porno? – ha detto il conduttore -. Allora gli mando il video di Rocco che abbiamo appena visto e lui mi fa: ‘Lo sapevo, perché conosco Rocco: siamo amici da anni'”. “Sì, lo conosco. Amore mio, Lulù – ha infine commentato Bortuzzo presente in studio -. Dissociamoci dall’ambito pornografico per favore, grazie”.