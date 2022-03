Un’altra coppia che scoppia? Parliamo di Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic, i due tennisti fidanzati dal 2019. I più attenti, infatti, hanno notato che lei ha smesso di seguire lui su Instagram, togliendo anche dal proprio profilo tutte le foto di coppia. Anche per Matteo qualcosa è cambiato sul fronte social: lei non è più presente tra le persone che segue, mentre le (rare) foto insieme continuano ad esserci. Insomma, tra i due è davvero finita?

In un’intervista di febbraio scorso al Corriere, Berrettini aveva rivelato qualcosa di più sulla propria vita privata, parlando proprio della fidanzata 28enne nata a Zagabria: “Mi sono innamorato di lei perché sa comprendermi e tranquillizzarmi sempre”, aveva assicurato lui. Poi il 25enne aveva aggiunto: “È dieci volte più stressante veder giocare lei che giocare le mie partite. E nei momenti in cui capita che Ajla giochi nello stesso momento di mio fratello Jacopo io sono l’uomo più stressato del mondo”. Infine aveva concluso: “Riusciamo a vederci nei tornei più importanti, come gli Australian Open, dove giochiamo entrambi. Lei vive in Florida, io in Europa quindi è un po’ complicato. Ma la mia vita è così, sempre in giro”.