Per ‘la gaffe’ a Domenica In sulla parola Kiev era stata scomodata l’Accademia della Crusca. La stessa sorte tocca adesso ad altri due termini. Si dice Ucràina o Ucraìna, ucràino o ucraìno? “Vari dizionari italiani – scrivono gli esperti dell’Istituto – hanno pensato che le due pronunce derivassero dalla diversa accentazione del nome a seconda che fosse pronunciato (con accento sulla i) in ucraino o (con accento sulla a) in russo, le due lingue più diffuse in quella regione. In realtà oggi si dice Ucraìna, ucraìno (Ukraìna, ukraìnskij) tanto in russo quanto in ucraino. Tuttavia anche in alcuni forum russi attuali si leggono interventi di lettori che chiedono chiarimenti sulla pronuncia”. Dopo una lunga panoramica storica, l’Accademia della Crusca ha concluso: “Ce n’è quanto basta per comprendere e tollerare le ragioni dell’oscillazione d’accento nella pronuncia italiana della parola in questione, oscillazione che si riscontra oltretutto anche in qualche altra lingua europea. Ma, a rigore, dato che nell’uso moderno le lingue slave, russo incluso, accreditano ormai come unica pronuncia corretta quella accentata sulla i sarebbe meglio dire Ucraìna/ucraìno, come del resto consiglia l’autorevole DOP”.