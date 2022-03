My Solaris, il superyacht di Roman Abramovich, ha lasciato Barcellona. Da giorni i media spagnoli ipotizzavano una “fuga” dell’imbarcazione da 500 milioni di euro di proprietà dell’oligarca russo patron del Chelsea per evitare un possibile provvedimento di sequestro, come già avvenuto anche in Italia nell’ambito delle sanzioni contro i patrimoni russi decisi in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Secondo l’app Marine Traffic, il superyacht nelle scorse ore è salpato e attualmente sta viaggiando a una velocità di 14,6 nodi a nord delle isole Baleari.

My Solaris, realizzato dal cantiere navale Lloyd Werft di Bremerhaven in Germania, è stato consegnato solo l’anno scorso ad Abramovich. Il natante è lungo 140 metri e dispone di 48 cabine. Negli ultimi giorni al porto di Barcellona è stato notato movimento sull’imbarcazione che ha fatto pensare a un imminente partenza. Anche Eclipse, l’altro superyacht da 163 metri dell’oligarca, attualmente risulta in viaggio nei pressi delle Isole Vergini britanniche. Entrambe le imbarcazioni viaggiano sotto bandiera delle Bermuda.