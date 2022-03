Era fine febbraio scorso quando Cecilia Rodriguez ‘aveva fatto tremare i potenti della Terra’ annunciando di volersi cancellare da Instagram perché si era “rotta profondamente i ma*oni”. Come riportato dal sito di gossip Biccy, infatti, la sorella di Belén Rodríguez si era lamentata del fatto che la gente si interessasse a lei solo per chiederle informazioni o fare complimenti al fidanzato, Ignazio Moser. Avvertimento che probabilmente non ha funzionato dato che, nella giornata di ieri 9 marzo, Rodriguez è sparita da Instagram.

Una pausa o una scelta definitiva? C’è lo zampino de Le Iene. Il programma di Italia 1, infatti, dopo aver visto lo sfogo dell’influencer seguita da 4.5 milioni di follower, ha deciso di metterla alla prova. “Perché tutti pensano solo al tuo fidanzato Ignazio Moser?”, il titolo del servizio a cura di Stefano Corti. “Ah lo scherzo l’avete fatto perché mi lamentavo che mi domandano solo di Ignazio? – ha commentato lei -. Sì mi arrabbio perché mi chiedono sempre soltanto di lui. Anche se chiedo di farmi domande sul mio lavoro, mi chiedono solo di lui. Comunque ok togliete pure Instagram e vedo un po’ quanto riesco a stare”. Uno ‘stress-test’ che l’ha messa a dura prova. “Voglio tranquillizzarvi tutti per l’assenza di Cecilia, voglio dirvi che tornerà presto. Però devo dire che è stata molto brava”, ha commentato Ignazio Moser via Instagram stories. Ad oggi il profilo di Rodriguez è nuovamente attivo.