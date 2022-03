Mentre l’inviata da Kiev raccontava i bombardamenti, le immagini in video non erano corrispondenti alla realtà. La gaffe di “Fuori dal coro” non era sfuggita ai telespettatori, nella puntata in onda martedì 2 marzo la regia aveva mandato in onda quelle del videogioco War Thunder con l’Iron Dome. Nel corso della stessa puntata erano state trasmesse per sbaglio altre immagini, anche in questo caso non di Kiev ma di Roma, immagini dell’incidente nella metropolitana del 2018, quando i tifosi del CSKA Mosca risultarono feriti in seguito al cedimento di una scala mobile nella stazione di Barberini.

A una settimana di distanza il conduttore Mario Giordano è tornato sugli episodi, ammettendo l’errore e scusandosi con il pubblico di Rete 4: “Vi devo fare una confessione, vi devo chiedere scusa per le immagini sbagliate della scorsa settimana. Queste non sono le immagini della metropolitana di Kiev ma di quella di Roma e questi non sono i bombardamenti in Ucraina ma le immagini di un gioco. Sono due immagini di pochi secondi che sono finite dentro tre ore e mezza di racconto con i nostri inviati sotto le bombe. Sono imperdonabilmente sbagliate e quindi vi chiedo scusa”.

“Vi chiedo scusa per le immagini sbagliate della scorsa settimana”@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/AQireTroNC — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 8, 2022

“Ci abbiamo ragionato tutta la settimana, questa è una guerra che ha tanti aspetti. Ed è anche una guerra delle immagini. Anche se quei frame erano sbagliati. Colpevolmente sbagliati ma nelle metropolitane di Kiev ci sono i rifugiati e i bombardamenti esistono. Il racconto dei nostri inviati è un racconto di verità”, ha concluso il giornalista.

Episodio simile nelle scorse settimane per “Anni 20“. “Questo video è stato trovato in rete, perché questa è una guerra tradizionale, ma che ormai ha una narrazione social, moderna, contemporanea. Questa è la contraerea ucraina che cerca di abbattere uno degli aerei di combattimento di Putin”, parola di Daniele Piervincenzi. In realtà il talk show di Rai2 ha scambiato le immagini di un videogioco, Arma3 in questo caso, con un vero atto di guerra.

Fake news che corrono sui social, video che approdano in tv. A proposito di documentazione sbagliata, lo scorso 24 febbraio il Tg1 e il Tg2 hanno mostrato dei caccia sfrecciare nei cieli di Kiev, in realtà in onda era finito un filmato ripreso da una parata militare del 2020. Il videogioco War Thunder, lo stesso trasmesso per errore dal talk show di Rete 4, era arrivato anche al Tg2, il notiziario aveva descritto le immagini parlando di una pioggia di missili.