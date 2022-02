Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? Sì, no, forse. A fermare la girandola del gossip ci pensa lo stesso De Martino, in un’intervista pubblicata sul settimanale Gente: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più”. Insomma, niente di più e niente di meno che due genitori che passano del tempo insieme per il bene del figlio Santiago. E la domanda è naturale: come mai insieme di notte? “Un padre e una madre si possono “scambiare” il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale”. Se restassero mai dei dubbi, De Martino li chiarisce. Ritorno di fiamma? “Non c’è, non avrei problemi a parlarne”.