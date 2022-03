Da ieri 8 marzo 2022 è iniziata la nuova fase del Digitale Terrestre. I principali canali nazionali di Rai, Mediaset, La7 e Discovery sono dovuti passare tutti alla codifica Dvb-T/Mpeg-4. In buona sostanza mentre prima potevamo vedere, per esempio, Rai 1 sul canale 1 e in HD su 501, adesso la versione in alta definizione sarà disponibile direttamente al primo canale. Non senza qualche problema, specialmente per chi potrebbe essere meno avvezzo alla tecnologia. Forse è il caso di Rita Pavone che, via Twitter, ha scritto: “Capisco che oggi, visto che è già l’8 di marzo, sono previsti i passaggi sui canali TV con decoder, ma allora RAI 4 non metta un film la cui durata terminerà dopo l’orario previsto per il cambio in HD”. Poi dall’account Rita Pavone Official ha concluso: “Io mi stavo pregustando il finale e zac! Mi sono ritrovata RAI Storia!“. Il tutto condito con una gif di Simona Izzo che afferma: “Non si fa così”.