Da ieri 8 marzo 2022 tutti i canali nazionali sono passati dal formato di compressione Mpeg-2 al Mpeg-4 che nella maggior parte dei casi (ma non nella totalità) significa che saranno visibili in HD, ossia in alta definizione a 1080i. In realtà molti canali esistevano già in HD, ma erano visibili solo dai numeri 500 in poi. Adesso, invece, i canali in alta definizione sono stati spostati nelle posizioni iniziali dove fino ad ora erano visibili i vecchi canali in versione SD. Chi non possiede, dunque, un televisore compatibile con l’HD non potrà vedere questi canali: la novità era stata più volte annunciata con degli spot pubblicitari e, per facilitarne il passaggio, il Governo ha anche messo a disposizione un nuovo bonus Tv e Decoder per garantire uno sconto a chi deve acquistare i dispositivi. Senza poi dimenticare il bonus rottamazione dei vecchi televisori.

Cosa accade dunque sui principali canali? I primi due canali saranno occupati dai Rai 1 HD e Rai 2 HD (fino ad oggi visibili in alta definizione sul 501 e 502, dove invece si troveranno i vecchi canali in SD). Caso diverso per Rai 3 invece: al pulsante 3 del telecomando corrisponde infatti una versione del canale in formato Mpeg-4, ma ancora in SD: per vedere Rai 3 HD invece si deve cercare al 103 o al 203. Una scelta voluta per evitare che l’informazione regionale fosse preclusa a chi non ha avuto modo ancora di cambiare un vecchio televisore. Tutti gli altri canali tematici della Rai sono passati al Mpeg-4 ma rimangono comunque per il momento in SD. L’unica eccezione è rappresentata da Rai Sport+, già presente in precedenza in HD. Ora lo si troverà al canale 58, mentre al 57 si potrà ancora vedere la versione in SD. Più semplice la faccenda per i canali Mediaset: ai tasti 4, 5 e 6 troveremo l’alta definizione di Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Anche per La7 vi è un piccolo spostamento: la versione in HD passa in posizione 7 del telecomando mentre quella in SD prende il suo posto al 507. I canali Discovery, mantenendo la loro originaria numerazioni, passano tutti in HD. I canali che fanno riferimento a Sky Italia invece avranno dei destini differenti: TV8 al canale 8 passerà in HD, mentre Cielo e Sky TG24 si adeguano al Mpeg-4, ma rimanendo comunque in SD. Cosa accade agli altri canali? Tv2000 passa in HD al canale 28, SuperTennis HD si trova invece al numero 64.