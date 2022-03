Allegra Gucci: “Tutta la verità sulla morte di mio padre. Parlo dopo anni di sofferenza, glielo devo. Mia madre Patrizia Reggiani? Il perdono va chiesto”

Dopo ventisette anni di silenzio, Allegra Gucci ha deciso di raccontare la sua verità sulla morte del padre Maurizio – avvenuta il 27 marzo 1995 -, sul rapporto con la madre Patrizia Reggiani e l’attenzione morbosa dei media, rivelando anche i «fatti misteriosi di alcuni protagonisti e i movimenti bancari sospetti». Una verità complessa, con un punto di vista (il suo e quello di sua sorella Alessandra) a lungo celato, che ora è confluito in un libro, Fine dei giochi. Luci e ombre sulla mia famiglia, edito da Piemme, e in due interviste destinate a far discutere. «Allegra smonta congetture, false notizie e ricordi imprecisi diventati dominio dell’opinione pubblica e finiti sul grande schermo nel film House of Gucci», rivela in una nota Vanity Fair anticipando la lunga intervista di copertina che ha rilasciato all’edizione italiana del settimanale. La seconda invece è al Corriere della sera, in cui aggiunge altri dettagli inediti, a cominciare dal perché abbia deciso di parlare proprio ora.