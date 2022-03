Una coppia di riservisti ucraini ha deciso di sposarsi ad un posto di blocco di Kiev, per suggellare il proprio amore prima che la guerra possa separarli. A raccontare la loro storia è il Guardian, che ha pubblicato anche un video della cerimonia: Lesia Ivashchenko e Valerii Filimonov, entrambi membri dell’unità di difesa territoriale del Paese, si sono uniti in matrimonio dopo 20 anni di convivenza. Fino ad ora non avevano mai visto il matrimonio come una priorità, ma la guerra li ha spinti a cambiare idea. E così, tra un bacio e un sorso di champagne, Filimonov ha spiegato nel video che la decisione è stata presa “perchè viviamo in tempi difficili e non sai mai cosa ti succederà domani. Ecco perchè è meglio farlo prima che dopo”. “Voglio dargli un regalo da parte di tutti – ha commentato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko -. Ma il regalo per tutti gli ucraini è quello di finire la guerra. Ogni ucraino ha solo un obiettivo: fermare la guerra”.

Quasi in contemporanea, a Fastiv, vicino Kiev, un’altra promessa d’amore ha spezzato per un attimo il dolore della guerra. Un soldato ha inscenato un controllo al checkpoint e, quando gli occupanti dell’auto sono scesi e si sono messi in posizione per essere perquisiti, lui si è fatto avanti, si è inginocchiato davanti a una ragazza e le ha mostrato l’anello. Ha voluto chiederle di sposarla.

La coppia si abbraccia e si bacia, i presenti applaudono. Pochi minuti e poi è tempo di separarsi. C’è una guerra da combattere.