Alessandro Borghese si lamenta su Instagram per il traffico sull’autostrada da Milano a Ventimiglia. Il Gruppo Autostrade per l’Italia risponde con una lettera pubblicata da Il Secolo XIX. “Volete andare in Liguria? siete sicuri? Guardate qua, un dramma ragazzi… Non va bene, bisogna ribaltare il risultato. Liguri: facciamo qualcosa”. Così lo chef sul suo profilo social mostrando l’autostrada A10 completamente bloccata. Non solo: “Io non sono avvezzo alle polemiche – ha aggiunto – ma due anni fa mi ricordo che per raggiungere mia moglie e le mie figlie in Liguria ci misi sei ore. Sono passati due anni ma qui la situazione non è mica cambiata. Non ci si può mettere sei ore e mezza da Milano a Ventimiglia con l’autostrada che tra l’altro si paga. E poi tutti questi cantieri, ma dove sta la gente a lavorare?“. Ebbene, Autostrade per l’Italia ha risposto con una lettera: “Gentile Alessandro Borghese, siamo davvero spiacenti per i disagi dovuti ai cantieri in autostrada, sulle tratte di nostra competenza: sulla rete ligure è in corso un imponente piano di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture e, ogni giorno, i nostri lavoratori portano avanti attività per ammodernare le nostre infrastrutture“, le prime righe della risposta. Poi, una spiegazione sul perché l’automobilista spesso non vede uomini al lavoro. Infine, oltre al previsto rimborso “in caso di allungamento dei tempi di percorrenza a causa dei cantieri”, l’invito: “Ci farebbe piacere se volesse venire a visitare uno dei nostri cantieri e conoscere le donne e gli uomini – di cui siamo orgogliosi – che con dedizione lavorano notte e giorno per riconsegnare al Paese infrastrutture moderne”.