“Sei stato disconnesso”. Questa la scritta che molti hanno letto, nel tardo pomeriggio di ieri ieri 8 marzo, aprendo Spotify. L’hashtag #Spotifydown è balzato subito in cima ai trending topics su Twitter. Gli utenti preoccupati hanno infatti commentato l’episodio, spiegando di essere stati più volte buttati fuori dalla piattaforma e di non riuscire più a rientrare. Problemi anche per Discord, la piattaforma di messaggistica istantanea e distribuzione digitale progettata per la comunicazione tra comunità di videogiocatori.

A chiarire l’accaduto sono stati gli stessi profili delle piattaforme. Discord ha fatto sapere di essere “a conoscenza di un problema, che causa il fallimento dei messaggi”, assicurando di lavorare per risolverlo. Poco dopo anche Spotify Cares – la pagina dedicata al supporto dei clienti del servizio musicale – ha commentato: “Grazie per le segnalazioni. Abbiamo trasmesso le informazioni al team competente, che le sta attualmente esaminando”. Il problema sembra aver riguardato tutto il mondo: dall’Europa agli Stati Uniti, ma adesso è stato risolto. I servizi hanno ripreso a funzionare correttamente.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! Keep an eye on the latest updates here: https://t.co/Flg90pl668 — SpotifyCares (@SpotifyCares) March 8, 2022