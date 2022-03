Il Centro cinematografico di Leopoli – come molti altri spazi culturali e pubblici della città – è stato trasformato in una struttura di addestramento alla guerra. Pavlo Ganovskyi, un 28enne con esperienza nell’esercito, tiene lezioni – gratuite e più volte a settimana – su come usare fucili e bombe a mano a gruppi di circa 20 persone. Gli studenti dei suoi laboratori sono per lo più uomini, di tutte le età e provenienze, senza un precedente addestramento militare che vogliono essere pronti nel caso in cui l’esercito russo raggiunga Leopoli.