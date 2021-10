Andrea Delogu ha un nuovo amore. La rottura tra la conduttrice e l’attore Francesco Montanari era avvenuta nei mesi scorsi quasi in silenzio, archiviata con discrezione, senza comunicati, interviste o proclami social. Dopo mesi il volto Rai ha voltato definitivamente pagina, al suo fianco c’è ora un modello. Il suo nome? Luigi Bruno. È il settimanale Diva e Donna a pubblicare i primi scatti della coppia: baci pieni di passione e passeggiate milanesi mano nella mano.

Capelli castani e occhi marroni, 185 centimetri di altezza e fisico scolpito. Bruno, più giovane della conduttrice, è seguito da una nota agenzia di moda, la Elite Model Management di Milano. Sui social pubblica scatti sexy a cui non mancano like e commenti della Delogu. Poche battute che assicurano il forte feeling. Poco è dato sapere del suo privato, se non che avrebbe fatto breccia nel cuore di Andrea.

Nei mesi scorsi alla Delogu era stato attribuito un flirt con il conduttore e ballerino Stefano De Martino, notizia smentita dai diretti interessati. Delogu è stata sposata con Montanari per cinque anni, dal 2016 al 2021, una coppia molto affiata e amata sui social. Il lockdown avrebbe dato il colpo di grazia al loro amore ma, come già accennato, la coppia ha scelto di non fornire dettagli e motivazioni sulla rottura.