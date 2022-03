Un video postato in rete da un fotografo ucraino mostra il momento in cui un colpo di artiglieria pesante colpisce un checkpoint a Irpin, rimangono uccise tre persone, un uomo invece è gravemente ferito: “Questo non è un esercito – commenta il fotografo -, questi sono solo assassini. Nel video e nella foto, le truppe russe colpiscono di proposito i civili che cercano di uscire da Irpen. Questo è un dato di fatto! Questo è solo un fatto documentato! Una donna, un ragazzo, una adolescente è morta davanti ai miei occhi, un uomo è rimasto gravemente ferito. Probabilmente era un’intera famiglia…”

Il video è stato girato e diffuso da Andriy Dubchak