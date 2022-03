Quella dei giudici amministrativi è una piccola grande “casta” raccontata da Sergio Rizzo nel suo nuovo libro Potere assoluto – I cento magistrati che comandano in Italia, pubblicato da Solferino. Rizzo lo ha presentato in una diretta di ilfattoquotidiano.it. Ci racconta come il caso Amara, che ha travolto la magistratura penale, coinvolga in realtà in pieno la giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato: “Il caso Amara riguarda i consiglieri di Stato, perché tutti gli affari incriminati non riguardano la magistratura ordinaria. Una brutta pagina di corruzione figlia di questo sistema di relazioni perverse che si determinano attraverso il sistema dove tutto si tiene… Questo sistema va bonificato”.